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Traktörle kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde traktör ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Traktörle kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya karayolu üzeri ilçeye bağlı Pazarören mevkinde 58 AV 871 plakalı traktör ile kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri de traktörde bulunan A.Y. (59), H.G. (20) ve H.A.'yı (40) çıkartarak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, araçlar incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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