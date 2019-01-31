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Tren ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'de yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran B. (66) yönetimindeki 50 EV 220 plakalı otomobil ile yük treni hemzemin geçitte çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde bulunan Güler B. (32) ağır yaralanırken, Duran S. de (11) yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, hemzemin geçidin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Kazaya karışan otomobil de çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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