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Tren Kazası Kamerada

Kayseri’de 4 gün önce hemzemin geçitte lokomotif ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. 

Tren Kazası Kamerada

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte Ahmet K. yönetimindeki 38 LD 783 plakalı minibüse, hemzemin geçitten geçtiği sırada S.A. yönetimindeki DE 33 043 sefer sayılı lokomotif çarpmış, yaklaşık 200 metre sürüklenen minibüsteki şoför Ahmet K. ve eşi Fatma K. hayatını kaybetmişti. Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, kentteki sosyal paylaşım sitesi olan Kayseri Trafik, Radar, Kaza ve Gündem grubunda paylaşıldı. Görüntülerde lokomotifin minibüse çarpması ve önüne alarak sürüklemesi görünüyor. 

İHA

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