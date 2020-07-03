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Tüfeği denerken kendini vurmuş

Kayseri’nin Kocasinan İlçesinde tüfekle vurularak ölen şahsın, kazara kendisini vurduğu öğrenildi.

Tüfeği denerken kendini vurmuş

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Belali A. 6 kişiyle birlikte yaşadığı evde tüfekle vurulmuş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, evde inceleme yaparken, Belali A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İddiaya göre B.A.'nın tüfek satmak için eve geldiği, Belali A.'nın ise tüfeği denerken kazara kendisini vurduğu öğrenildi.
 

İHA

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