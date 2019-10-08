Tuhafiye giyim mağazasında kaçak kozmetik ürünleri ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği tarafından il merkezinde kozmetik ürünleri ve elektronik eşya kaçakçılığı ile mücadelenin etkinliğinin artırılması ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda tuhafiye giyim mağazası ve kozmetik ürünleri adın altında iş yeri olan bir eve düzenlenen operasyonda kozmetik ürünleri ve elektronik kaçak eşya ele geçirildi. Böylelikle son bir haftada toplam 4 bin 500 adet kaçak kozmetik ürünleri ve elektronik eşya malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda F.S., M.S. ve I.S. gözaltına alındı.

Konuyla ilgili olarak Kaçakçılık Büro Amirliği tarafından çalışmaların sürdüğü bildirildi.

