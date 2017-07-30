Tur midibüsü devrildi: 26 yaralı

Adana'dan Kapuzbaşı Şelalelerine gitmek için yola çıkan 03 KS 011 plakalı tur midibüsü, Avlaga Mahallesi Kayapınar mevkisinde virajı alamayarak yol kenarına devrildi.

Kazanın ardından olay yerine 112, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı ve Kayseri'deki hastanelere sevk ediliyor.



AA