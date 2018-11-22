Türk Bayrağı’nı İndirip, DEAŞ Bez Parçasını Asmışlar

İllegal yollardan yurda giriş yaptığı, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu, Türkiye’ye yönelik eylemlerde bulunacağı istihbari bilgisi ile Kayseri Emniyeti’nce yakalanan Semir Abdulhadi El Hamid, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid ve avukatı hazır bulundu.



“DEAŞ oğlumu öldürdü”

Suriye uyruklu 42 yaşındaki 7 çocuk babası, işsiz tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında “Ben kesinlikle DEAŞ’lı değilim. 1 saat bile onlar için çalışmadım. DEAŞ oğlumu öldürdü. Halep’liyim, orada zirai aletlerin tamirini yapardım. Herhangi bir şekilde DEAŞ ile uzaktan yakından alakam yoktur. Tam tersine 1996 doğumlu oğlum Abdulhadi El Hamid, DEAŞ tarafından öldürüldü. Akrabalarım, amca çocuklarım, oğlum ve ben Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında savaşıyorduk, oğlum da DEAŞ tarafından savaşta öldürüldü. Ailemi orada bırakıp, çalışmak için geldim, insan kaçakçıları bir araç ile bizi getirdi, yanımda bulunan diğer kişileri tanımıyorum, onlar da kaçak gelen Suriyelilerdi” diye konuştu.

Mahkeme başkanı tarafından üzerinde ele geçirilen cep telefonu içerisinde Türk Bayrağı’nın indirilip, DEAŞ terör örgütünün bez parçasını dikmeye çalışan şahıslara ait video kayıtları ve kardeşinin pasaportunu taşıması sorulunca, tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid, “Üzerimde bulunan telefonu İdlib’den ikinci el almıştım. O videodaki kimler olduğunu bilmiyorum, videodan da haberim yok. Kimliğim olmadığı için de kardeşim Adbdulkerim’e ait pasaportunu taşıyordum, kız kardeşim Fehime Kayseri’de yaşadığı için buraya geldim” diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda sanığın bulunduğu Bünyan 2 Nolu F Tipi Cezaevi Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak, sanığın Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi’ne sevk edilip, kaydının yapılması ve sanığa ait kimlik kartının çıkarılarak bir suretinin mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca sanık Semir Abdulhadi El Hamid’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

