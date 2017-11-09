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Uçuruma düşen adam, hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde uçuruma düşen bir kişi, kurtarıldıktan sonra hava ambulansıyla şehir merkezindeki hastaneye kaldırıldı.

Uçuruma düşen adam, hastaneye kaldırıldı
Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesinde 27 yaşındaki Recep A.'nın uçuruma düştüğü öğrenildi. Sarız UMKE ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında kurtarılan Recep A.'ya ilk müdahale yapıldıktan sonra Kayseri merkeze ulaştırılması için hava ambulansı talep edildi.
Kayseri merkezden havalanan ve 15 dakikada Sarız'a ulaşan hava ambulansına alınan Recep A., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep A. tedavi altına alınırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.
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