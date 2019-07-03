Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ülkesinden getirdiği ilaçları satan kaçak eczacı yakalandı

Kayseri'de ülkesinden getirdiği ilaçları kaçak olarak açtığı iş yerinde satan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Argıncık Mahallesi'nde yabancı uyruklu A.E.S. isimli şahsın ülkesinden kaçak getirdiği ilaçları yine kaçak olarak açtığı iş yerinde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliyi takibe alan polis, insanların muayene olmak ve ilaç almak için A.E.S.'nin iş yerine geldiğini belirledi. Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararı ile iş yerine yaptığı operasyonda 4 bin 957 adet değişik markalarda bir kısmı cinsel içerikli olmak üzere gümrük kaçağı ilaç ele geçirdi. Ayrıca yapılan aramalarda 2 bin 800 kutu kaçak olmayan alım ve satımı izne tabi eczanelerde satılabilen ilaçlar ele geçirildi. Halk sağlığını olumsuz etkileyen ve uygun saklama koşullarında muhafaza edilmeyen 7 bin 757 kutu ilaca el konularak, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. A.E.S. gözaltına alınarak, hakkında işlem başlatıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKaçak IlaçEczacıYabancı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.