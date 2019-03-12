Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ülkeye kaçak giriş yapan 75 göçmen yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 75 mülteci yakalanırken, organizatörlük yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Ülkeye kaçak giriş yapan 75 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesi Solaklar mahallesi içerisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde, iki otobüste arama yapıldı. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen 66 Afganistan, 9 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 75 kişi yakalandı. Ayrıca göçmenlerle birlikte organizatörlük yapan M.D., M.D., H.Ü. ve E.V. de yakalandı.
Jandarma tarafından 'Göçmen Kaçakçılığı' yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKaçak GöçmenJandarmaPınarbaşıMÜLTECİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.