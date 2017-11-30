Üniversite öğrencilerinin öldüğü trafik kazası davasında karar

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Erkan Çetiner, kazada yaralanan Muhammet Tatlı, maktullerin yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Çetiner savunmasında, kaza anında 110 kilometre hızla gittiğini öne sürdü. Önündeki araç yalpa yapınca kendisinin de aracın kontrolünü kaybettiğini iddia eden Çetiner, "Sol tarafta bariyer vardı. Bariyere çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım. Orada da tır vardı, altına girdim. Ölenler arkadaşımdı." diye konuştu.

Maktul yakınları sanıktan şikayetçi olduklarını, Tatlı ise şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Çetiner'e, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

-Olay

Erkan Çetiner yönetimindeki 38 ZU 010 plakalı otomobil, 21 Temmuz'da Kayseri Kuzey Çevreyolu Oymaağaç kavşağında, Raim Bedelov yönetimindeki 90-JO-998 Azerbaycan plakalı tırın dorsesine arkadan çarpmıştı.

Kazada, Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi 4 genç yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.