ÜNiVERSiTELi ÖĞRENCiLER AYNI KAZADA ÖLDÜLER

Edinilen bilgiye göre, Kuzey çevreyolu ile Oymaağaç Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 38 ZU 010 plakalı otomobilin sürücüsü Erkan Ç., Rahim B.'nin kullandığı 90 JO 998 plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Cenk Y., Sabri O., Ömer Faruk B. ve Ahmet A. olay yerinde hayatını kaybetti.Kazada yaralanan Muhammet T. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, otomobilin şoförü Erkan Ç. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazada hayatını kaybeden Sabri O., Ömer Faruk B. ve Ahmet A.'nın Erciyes Üniversitesinde Kimya Teknolojileri bölümünde okudukları öğrenildi.