UYUKLAMIŞIM!

Dün ilçe merkezinden Erciyes Üniversitesi yönüne giden Mehmet I. yönetimdeki 38 AB 362 plakalı halk otobüsünün, Atatürk Bulvarı'nda karıştığı kazayla ilgili ilk incelemeler tamamlandı.

Yolun sağında park halindeki otomobillere çarparak yaklaşık 200 metre sonra durabilen halk otobüsünün şoförü Mehmet I, hastanedeki tedavisi ve emniyetteki işlemlerin ardından gözaltına alındı. Sürücünün, ilk ifadesinde "Uykusuzdum, uyuklamışım" dediği öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk incelemesinde, otobüsün fren sisteminde veya başka bir mekanik aksamında arıza olmadığı belirlendi.

Otobüsle ilgili detaylı teknik inceleme yapılması için Makine Mühendisleri Odası bünyesinde teknik bir ekip kurulacağı bildirildi.

Dün meydana gelen kazada, kontrolden çıkan Mehmet I. yönetimindeki halk otobüsü, park halindeki 7 araca çarpmasının ardından 200 metre sonra durabilmiş, otobüsün çarptığı bazı araçlar takla atmış, bazıları ezilip kullanılamaz hale gelmişti.









Sakarya’dan Talas’a ölüm yolculuğu

Kazada, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Neslihan Can hayatını kaybetmiş, sürücü Mehmet I. ile otobüsteki yolcular ve yayalardan 3'ü yaralanmıştı. Sakarya Akyazılı olan Can bugün memleketinde Gazi Süleymanpaşa Caminde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Neslihan Can’ın teyzesinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı ise duygu dolu şu cümleleri paylaştı;

“Bebekliğini dahi bildiğim bu güzel yavrucağın vefatını duyarak çok üzüldüm. Neslihan’a Allah’tan rahmet dilerim ve Neslihan’ın teyzesi arkadaşım Mehta Bergün Can Altay ve Yasemin Can Özhan ablaya Allah sabır versin inşallah. Yasemin yenge ve Filiz balaya sabrı cemil diliyorum... Bu ahlaklı ve hanım hanımcık kız için duâ istiyorum sizlerden...”