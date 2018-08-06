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Uyuşturucu aramasında 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan uyuşturucu aramasında 4 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu aramasında 4 kişi yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmada 5 fişek halinde uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 1 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, 5 adet uyuşturucu paketlenmesi için hazırlanmış alimünyum folyo ele geçirilmiş oldu. 2 şahsa uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılıp salıverildi, M.Ç .(34) ve M.C. (30) ise uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacak. 

İHA

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