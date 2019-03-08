Uyuşturucu Hapları Mutfak Dolaplarına Saklamışlar

Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Erzurum, Malatya, Elazığ ve Tekirdağ'da başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların da bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü.



Öte yandan, jandarma ekiplerinin hassas burunlu köpekler ile evde yaptıkları aramalarda, yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu hapların mutfak dolaplarının içine gizlendiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan 30 kişinin işlemleri sürüyor.



