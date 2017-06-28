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Uyuşturucu ile mücadele bayramda da devam etti

Kayseri'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele bayramda da devam etti
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalaltı diye tabir edilen mahallede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi.
Yapılan operasyonda F.Ö.(37), V.K.(23), G.T. (34), S.V. (22), O.A. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ev, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 22 gram bonzai maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan alüminyum folyo ele getirildiği bildirildi.
Yetkililer, yakalanan şahıslardan F.Ö. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığını, diğer 4 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığını bildirdi.
İHA
 
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