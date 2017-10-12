Uyuşturucu ile mücadele için özel ekip kuruldu

Develi Dudu Şahin Orta Okulu'nda "Madde mi mana mı?" konulu uyuşturucu ile mücadelenin anlatıldığı ailelere yönelik program düzenlendi. Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çifti, Okul Müdürü Gürsoy Özkan ve öğrenci velileri katıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, “Çağımızın, bütün gençliğin problemi olan uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele anlatılacak. Ülkemizin ve gençliğimizin en büyük sorunu ve bununla mücadelede devletimiz kollarını sıvamış durumda" dedi. Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkesin hassas hareket ettiğinin altını çizen Kaymakam Duru, "Biz devlet olarak bu kadar hassas hareket ederken, değerli velilerimizin de hassas bir şekilde hareket etmesi lazım. Yarın bir gün kendi çocuğumuzun da başına gelebilir diye bu problemlerle mücadele konusunda hassasiyet göstermek durumundayız. Biz ilçemizdeki yöneticiler olarak birlikte bu toplantıları yaptık. Zararlı alışkanlıklardan gençleri nasıl koruyabiliriz diye toplantılarda görüştük. İşin en önemli tarafı 13 bin 500 öğrencimizin anne ve babası ile 26 bin kişi yapıyor. 26 bin kişiye bu toplantılarla ulaşabilirsek mücadeleyi anlatmış ve amacımıza ulaşmış olacağız. Bu sayede uyuşturucu tacirleri hedeflerine ulaşamayacaklar. İlçemizde uyuşturucu ile mücadele konusunda özel ekip kuruldu. Kolluk gücü devletimizin birimleri ilçemizde en iyi şekilde çalışıyorlar. Yakında meyvesini de alacağız" diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, “Çağımızın, günümüzün en sıkıntılı problemi olan uyuşturucu ile mücadele konusunda bir toplantı gerçekleştiriliyor. Dünyanın en büyük zenginliği iyi bir evlat yetiştirmektir. Günümüzde en zor yapılan şey evlat yetiştirmek" ifadesinde bulundu.

Başkan Cabbar, "Teknoloji gelişti, çocuklarımızda rahatlık var imkanlar çoğaldı ve çocuklar ele avuca sığmaz oldu. İşte bu noktada biz anne ve babalar olarak çocuklarımızdan elimizi çekmememiz lazım. Artık çocuklar bir çok bilgiyi biliyor, bir çok ortamlara girip çıkabiliyor. O nedenle anne ve babalar çocukların evlerindeki davranışlarını gözlemlemeli. En ufak bir şekilde şüpheye düştüğünüz zaman bizlere, okul müdürlerimize gelerek yardım isteyebilirsiniz” dedi.

İHA

