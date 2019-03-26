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Uyuşturucu Kovalamacası Kameraya Yansıdı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceğini tespit ettikleri aracı kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelilerin aracı bırakarak kaçmaya çalıştığı anlar ve yaşanan kovalamaca polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kente kiralık araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, kiralık araç tespit edilerek takibe başlandı. Aracın kente giriş yaptığı andan itibaren araca müdahale edilerek şahıslardan biri araçtan kaçarken diğeri ise araç içerisinde yakalandı. Yapılan aramalarda aracın motor kısmına zulalanmış şekilde 735 gram metemfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.G. (43) ve S.G. (47) 'uyuşturucu madde ticaretinden' yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekipleri ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca, polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
 

İHA

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