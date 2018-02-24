UYUŞTURUCU KULLANICISI BODRUM KATTA ÖLÜ BULUNDU

Alınan bilgiye göre, V.Ç. (37) ile arkadaşı E.K, Hacı Saki Mahallesi Çimen Sokak'taki metruk binanın bodrum katına geldi. E.K, arkadaşı V.Ç'nin fenalaştığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, V.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
V.Ç'nin metruk binada arkadaşıyla kullandığı uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi.
AA
Sağlık ekipleri, V.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
V.Ç'nin metruk binada arkadaşıyla kullandığı uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi.
AA