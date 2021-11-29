UYUŞTURUCU MADDE SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI



Yakalanan şahısların ikametinde yapılan aramada (720) gram metamfetamin, (1,85) gram esrar, (24) adet uyarıcı hap, (1) adet hassas terazi, (1) adet tabanca, (9) adet dolu fişek ve (1) adet uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirilmiştir olup (2) şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapmak suçundan gözaltına alınmıştır.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüzce, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir.

