Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kaza Melikgazi Belediyesi Adil Karaismailoğlu çöken çatı yüksek hızlı tren

UYUŞTURUCU MADDE SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen (2) şahıs 29.11.2021 günü yakalanmıştır.

UYUŞTURUCU MADDE SATAN 2 KİŞİ YAKALANDI

 
Yakalanan şahısların ikametinde yapılan aramada (720) gram metamfetamin, (1,85) gram esrar, (24) adet uyarıcı hap,  (1) adet hassas terazi, (1) adet tabanca,  (9) adet dolu fişek ve (1) adet uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirilmiştir olup (2) şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapmak suçundan gözaltına alınmıştır.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüzce, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
NarkotikUyuşturucuKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.