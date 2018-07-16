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Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar yakalandı

 İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, İstanbul’dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Kayseri’de satışa sunacak iki kişi gözaltına alındı. 

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, İstanbul’dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Kayseri’de satacağı ihbarı alınan B.B. (40) ve S.K. (25)’nin yolculuk ettiği ticari taksi Ankara yolunda oluşturulan uygulama noktasında üst ve araç araması yapılmak üzere durduruldu. S.K.’nın üzerinde bele sarılmış streç naylona sarılı vaziyette 85.6 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. 
 

İHA

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