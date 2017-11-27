Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu nakli yapan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi

Kayseri’de 2016 yılında polis kovalamacısı sonrası yol kenarına attığı çanta içerisinde 5 kilo 170 gram eroin ile yakalanan ve ‘nakil amacıyla uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklu yargılanan sanığa 16 yıl 10 ay 15 gün hapis, 22 bin 500 TL adli para cezası verildi.

Uyuşturucu nakli yapan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık E.A. Ağrı Patnos Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır bulundu. Diğer sanık S.Y. ise duruşmaya katılmadı.
29 Ocak 2016’da Kayseri Malatya karayolunda 65 DP 435 plakalı kiralık aracı şüpheli bulan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile araç arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra yakalanan E.A.’nın, yol kenarına bir çanta attığını tespit eden polis ekibi, çanta içerisinde 5 kilo 170 gram eroin ele geçirdi. E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet’te suçlamaları reddeden E.A. mahkeme süreci boyunca firari sanık S.Y.’den uyuşturucu aldığını belirterek, “Uyuşturucu taşıyıcısıyım, ben sevkiyat yapar, paramı alırım. Bana uyuşturucuları S.Y. verirdi” dediği öğrenildi.
Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan tutuklu sanık E.A. “Diyeceğim bir şey yok, pişmanım” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.A.’ya ‘nakil amacıyla uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün hapis, 22 bin 500 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, firari sanık S.Y.’nin ise dosyasını tefrik etti.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.