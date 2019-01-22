Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3'ü İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, Kayseri'de yakalanan 115 kilogram eroin maddesinin firarisi olan E.K. (19) yakalandı.

Ayrıca, ekipler tarafından düzenlenen bir başka operasyonda ise, İran uyruklu B.F. (30), N.D. (30) ve Y.T. (28) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve ev aramalarında uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ve 4 adet captagon hap ele geçirildi.

Her 2 operasyonda da gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişUyuşturucuUyuşturucu TicaretiUyuşturucu KullanmakGözlatıNarkotikOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.