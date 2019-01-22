Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, Kayseri'de yakalanan 115 kilogram eroin maddesinin firarisi olan E.K. (19) yakalandı.



Ayrıca, ekipler tarafından düzenlenen bir başka operasyonda ise, İran uyruklu B.F. (30), N.D. (30) ve Y.T. (28) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve ev aramalarında uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ve 4 adet captagon hap ele geçirildi.



Her 2 operasyonda da gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

