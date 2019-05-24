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Uyuşturucu Operasyonlarında: 20 Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu Operasyonlarında: 20 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; E.G(50), İ.G(20) isimli 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramada; toplam 6 parça 5.80 gram Metamfetamin maddesi, 3.60 gram gelen Bonzai maddesi, 18 adet Extacy hap tablet, 1 adet Hassas Terazi, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan İ.G. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak salıverilirken, yakalanan diğer şahıs E.G. ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen bir başka operasyonda ise, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, B.S, Z.S, M.S, M.Ç, S.K, S.S, M.G.A, U.Ö, E.G, Ü.Ç, M.G, Ü.A, A.K, İ.G, Y.Ç, Y.Ç, Y.A ve E.Ö isimli 18 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında; toplam 6 parça halinde 3 gram gelen Metamfetamin maddesi,
3 parça halinde toplam 2.58 gram gelen Bonzai maddesi, 3.15 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 18 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak, şahıslar işlemlerinin ardından salıverildi.
 

İHA

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