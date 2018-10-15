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Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Kişi Gözaltı Alındı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. 

Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Kişi Gözaltı Alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, K.E. (33), M.A. (34), K.D. (36), Ö.B. (32), İ.. E(39), T.A. (32) ve G.Ö. (21) gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır 14 fişek halinde uyuşturucu maddelerden 38 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 
Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 
 

İHA

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