Uyuşturucu Operasyonlarında Gözaltına Alınanlar Adliyeye Çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddeleri kente nakleden şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı delillendirilen S.K. (33), G.K.(20), M.D. (24), V.B. (26), S.Y. (46) ve H.C. (51) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan ev üst ve araç aramalarında; 2 parça halinde toplam 56 gram eroin maddesi, 9 gram bonzai maddesi ile satışa hazır vaziyette paketlenmiş 6 parça halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. 6 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' gözaltına alındı. Öte yandan Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.Ç. (36) ve T.Ç. (27) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında toplam ağırlığı 128 gram bonzai maddesi ele geçirildi M.Ç. ve T.Ç., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



