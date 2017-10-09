Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Talas ilçesinde yapılan narkotik uygulamasında, 4 kişi yakalandı. Yakalananlardan 3'üne Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan işlem yapılarak salıverildiği bildirilirken, 31 yaşındaki A.D.'nin aracında ve üst aramasında 4.40 gram esrar ile 10.20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

A.D. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.