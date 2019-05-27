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Uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; M.N., C.G.,
H.K., E.M. ,S.Ş., H.Ö., K.K., S.T., Y.U. ve M.Ö. yakalanmıştır. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında;3 parça halinde toplamda 2.61 gram metamfetamin, 1 parça halinde toplamda 0,57 gram sentetik kannabinoid, 1 parça halinde toplamda 2,20 gram toz esrar, 1 parça halinde toplamda 1,12 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yakalanan 10 şahsa 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
 

İHA

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