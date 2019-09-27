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Uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı.

Uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; R.T.Ö., E.O., M.A., S.Ş., Ü.K., S.I., Ş.A., Y.Ç., A.B., E.G., Y.H., O.K., M.D. ve İ.E. yakalandı. Şahısların yapılan üst ve oto aramalarında; 1,88 gram Metamfetamin, 2,60 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve 12,26 gram Esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şahsa, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Firar olarak aranan Y.Y. de kıskıvrak yakalandı.
 

İHA

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