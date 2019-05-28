Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplericne yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; K.K., Z.Y., C.D., C.G., İ.G., A.A., A.Ş., E.Y., S.E., H.C.Ç., G.A., K.E., E.A., E.D. ve Ö.Ö. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında; 17 adet Extacy hap tablet, 34.50 gram Bonzai maddesi ve 1.40 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yakalanan 15 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişUyuşturucuUyuşturucu TicaretiUyuşturucu KullanmakGözlatıNarkotikOperasyonSon DakikaSon Dakika Haber
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.