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Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 6.36 gram bonzai ve 7.66 gram gelen uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapılırken, bu şahıslardan H.K. (30) ve Ç.A. (23) uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan yakalandı. Şahısların ikametinde, araçlarında ve üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 6.36 gram bonzai, 7.66 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 8 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.K. ve Ç.A. emniyete götürüldü.
İHA
 
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