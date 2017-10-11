Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalaltı diye bilinen yerde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda S.D. (22) yakalandı. S.D.'nin üst ve ev aramasında, 6 fişek halinde satışa hazır 3.80 gram bonzai ve 1 parça halinde 6.50 gram esrar ele geçirildi. S.D., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Yine Battalaltı diye bilinen yerde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, M.A. (17) ve Y.S. (33) yakalandı. Şahısların yapılan üst, araç ve ev aramalarında 2 parça halinde Bonzai maddesi ve 1 parça halinde Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan Y.S.'ye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

2 operasyonda da gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İHA