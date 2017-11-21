Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 175 gram bonzai maddesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, 45 yaşındaki Y.D. ve 36 yaşındaki V.B. yakalandı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 175 gram bonzai maddesi ile hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi. Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.