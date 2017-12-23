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Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalaltı olarak bilinen bölgede uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.B. (37), U.K. (27), Ş.C.E. (28) ve Y.G. (24) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 4 parça halinde toplamda 2 gram bonzai ele geçirildi.
Yakalanan şahıslardan A.B. ve ve U.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındığı bildirildi.
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