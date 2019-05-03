Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre kente batı illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kiralık araç ile gelen İ.Ö. (31) ve G.Y. (28) yakalandı. Şahısların araç ve üzerilerinde yapılan aramalarda, 2 parça halinde toz esrar, 1 parça halinde eroin maddesi, 2 parça halinde 20.5 gram metemfetamin maddesi ele geçirildi. İ.Ö. (31) 'uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak' suçundan işlem yapılarak salıverilirken G.Y. (28) ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.