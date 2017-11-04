Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından Battalaltı olarak tabir edilen bölgede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan M.A. (38), M.Ç. (27) ve B.Y. (23) isimli şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti' yapmaktan gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 13,40 gram uyuşturucu maddelerden sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İHA