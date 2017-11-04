Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 13,40 gram bonzai maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından Battalaltı olarak tabir edilen bölgede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan M.A. (38), M.Ç. (27) ve B.Y. (23) isimli şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti' yapmaktan gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 13,40 gram uyuşturucu maddelerden sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.