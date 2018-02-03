Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen Cumhur B.(37) D.Ö(19) ve E.S(28) yakalandı. Zanlıların yapılan üst, ev ve araç aramalarında satışa hazır 18 parça halinde 83 gram gelen metamfetamin, 5 parça halinde 2.15 gram bonzai maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet fişek ele geçirildi. Polis ekipleri, ele geçirilen malzemelerle 'Afrin' yazarak, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.



Gözaltına alınan zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

İHA



İHA