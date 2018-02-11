Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı 

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, O.B(35),H.Ö(29) ve H.B(31) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 33 fişek halinde satışa hazır metamfetamin ve 9 fişek toz esrar maddesi ele geçirildi.
Zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.
İHA
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, O.B(35),H.Ö(29) ve H.B(31) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 33 fişek halinde satışa hazır metamfetamin ve 9 fişek toz esrar maddesi ele geçirildi.