Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı 

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, O.B(35),H.Ö(29) ve H.B(31) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 33 fişek halinde satışa hazır metamfetamin ve 9 fişek toz esrar maddesi ele geçirildi.







Zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.

İHA