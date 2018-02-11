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Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. 

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı 

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, O.B(35),H.Ö(29) ve H.B(31) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 33 fişek halinde satışa hazır metamfetamin ve 9 fişek toz esrar maddesi ele geçirildi.



Zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.
İHA

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