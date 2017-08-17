Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Y.G.(34), G.G.(25), U.K.(22) ve M.K.(30) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst araması ve ev aramalarında 2.15 gram gelen uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi, daralı ağırlığı 0,41 gram gelen uyuşturucu maddelerden esrar maddesi, daralı ağırlığı 0.10 gram gelen uyuşturucu maddelerden cannabinioid (bonzai) maddesi, 1 adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 10 adet 6x35 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi.

Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA