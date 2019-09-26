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Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği yönünde gelen bilgiler üzerine harekete geçti. Ankara yol uygulamasında bir otomobili durduran ekipler, E.C., H.C., F.T. ve Y.M.'yi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 13.20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar emniyete götürüldü.

Öte yandan, ekiplerin yaptığı çalışmalarda Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan yakalama emri bulunan Y.E.B.'de (24) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
 

İHA

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