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Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 29,85 gram bonzai maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; U.N. (20), F.K. (20), S.G. (39), S.S. (21) ve M.Y. (19) isimli 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramada; 9 parça halinde toplam 29.85 gram gelen bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan F.K. (20), SG. (39), S.S. (21), ve M.Y. (21) 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak salıverilirken, U.N. (20) ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
 
 

İHA

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