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Uyuşturucu operasyonu 7 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda kargo ile gelen lokum kutusu içerisine zulalanmış 37 gram metamfetamin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu 7 gözaltı
  Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketi aracılığı ile uyuşturucu madde geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, S.Y.(36), H.A. (34), R.K. (34) ve M.K.'yı (32) yakaladı. Operasyonda, kargo ile gelen lokum kutusu altına zulalanmış şekilde 37 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi ele geçirildi, 4 kişide gözaltına alındı.
  Öte yandan, ekiplerin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı diğer çalışmalarda ise, 5 şahıs yakalandı, 4 şahıs uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakılırken, H.Y. (20) gözaltına alındı.
  Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak planlı projeli dosya kapsamında İ.B.(26) ve S.Ö.'de (33) yakalanarak gözaltına alındı.
İHA
 
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