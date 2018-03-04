Uyuşturucu operasyonu:  7 kişi tutuklandı 

Develi’de İlçe Jandarma Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Develi'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan 17 kişiden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 6 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen M.A., A.Y., C.A., H.O,, K.E.K. C.A. ve M.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
Develi’de İlçe Jandarma Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Develi'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.