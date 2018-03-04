Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu operasyonu:  7 kişi tutuklandı 

Develi’de jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Uyuşturucu operasyonu:  7 kişi tutuklandı 

Develi’de İlçe Jandarma Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Develi'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. 
Gözaltına alınan 17 kişiden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 6 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 
Tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen M.A., A.Y., C.A., H.O,, K.E.K. C.A. ve M.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
OperasyonUyuşturucuJandarmaDeveli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.