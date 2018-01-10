UYUŞTURUCU OPERASYONU: 71 GÖZALTI

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda Niğde, Kayseri ve İstanbul illerinde 24 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 24 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan zanlılardan 24'ü uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından adliyeye sevk edilirken 47 kişinin ise uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Operasyonda kapsamında ise 19 gram metafetamin, 33 gram eroin, 60 gram bonzai, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA