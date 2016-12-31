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Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Kayseri'de, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalarda 9 kişi, av tüfeği, tabanca ve 4.40 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.

Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda S. K., Y. E., C. F. K.,F. K.,Ö. O.,Y. E. S.,Ö. A.,H. D. ve M. A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan şahıslardan M.A.'nın iş yerinde yapılan aramalarda 4.40 gram metamfetamin, hassas terazi, iki adet ruhsatsız tabanca, bir adet tüfek, 74 adet tabanca mermisi, 15 adet av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği bildirildi.
Yapılan soruşturmada S. K.,Y. E., C. F. K., F. K., Ö. O., Y. E. S., Ö. A. ve H. D. isimli şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardında serbest bırakılırken, M.A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
İHA
 
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