Uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda M.S.(21), H.Ç.(31), E.E. (27), V.G.(30), M.Ç.(50), G.T.(28) ve O.T.(22) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalar polis kamerası tarafından da görüntülendi. Operasyonda yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelenen zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 3.52 gram gelen uyuşturucu maddelerden metamfetamin, daralı ağırlığı 61.51 gram gelen uyuşturucu maddelerden bonzai maddesi, daralı ağırlığı 10 gram gelen uyuşturucu maddelerden esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 3 bin 565 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.(21), H.Ç.(31), E.E. (27), V.G.(30), M.Ç.(50), G.T.(28) ve O.T.(22) hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

İHA