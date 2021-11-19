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UYUŞTURUCU OPERASYONU

Uyuşturucu satmaktan dolayı 4 kişi gözaltında.

UYUŞTURUCU OPERASYONU

18.11.2021 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmada, araçla uyuşturucu madde sattığı tespit edilen (4) şahıs yakalanmış, şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada (46.75 gram) metamfetamin, (1) adet hassas terazi, (2) adet uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirilmiştir. Yakalanan (4) şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınmıştır.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüzce, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir.
 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuNarkotik
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