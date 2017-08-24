Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalgazi mahallesinde uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlenmiş, operasyonda, 5 şahsa işleme yapılırken, şahısların ev ve üst aramalarında daralı ağırlığı toplamda 14,5 gram bonzai ele geçirilmişti. Gözaltına alınan A.Y. (36), emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti.
A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.