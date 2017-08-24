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Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalgazi mahallesinde uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlenmiş, operasyonda, 5 şahsa işleme yapılırken, şahısların ev ve üst aramalarında daralı ağırlığı toplamda 14,5 gram bonzai ele geçirilmişti. Gözaltına alınan A.Y. (36), emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti.
A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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