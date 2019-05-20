Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Kayseri polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 

Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.T, E.D, H.D, M.A, E.Ö, H.G, Ş.Ş, M.U, E.B, ve M.T.K yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; toplam 14.15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 10 şahıs hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan' işlem yapıldığı bildirildi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerKayseri HaberKayseri GündemAsayişUyuşturucuOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.