Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.T, E.D, H.D, M.A, E.Ö, H.G, Ş.Ş, M.U, E.B, ve M.T.K yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; toplam 14.15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Yakalanan 10 şahıs hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan' işlem yapıldığı bildirildi.

