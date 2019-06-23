Uyuşturucu Operasyonunda 15 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ay süreli teknik takipli yapılan planlı projeli çalışmalar neticesinde kent genelinde 19 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan 11 şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile daha sonra yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan 3 şahıs olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

