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Uyuşturucu Operasyonunda 15 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapılan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Operasyonunda 15 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 ay süreli teknik takipli yapılan planlı projeli çalışmalar neticesinde kent genelinde 19 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan 11 şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile daha sonra yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan 3 şahıs olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
 

İHA

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